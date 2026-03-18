В Кировском районе Новосибирска нашли 38 авто с признаками бесхозяйных

В Кировском районе Новосибирска за первый квартал 2026 года обнаружили 38 брошенных машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Один из проблемных участков находится на Северном проезде. Там на муниципальной парковке стоят несколько старых автобусов марки ПАЗ. Из-за них коммунальщики не могут нормально убирать территорию, а водителям приходится парковать свои машины прямо у проезжей части.
Чтобы признать машину бесхозной и отправить ее на спецстоянку, нужно найти минимум два признака. Например, у транспорта могут отсутствовать номера или какие-то кузовные детали, также машина может быть открыта или внутри нее лежит мусор. Проверку проводят специальной комиссией. Она составляет акт, где записывает все нарушения.
На Северном проезде комиссия нашла четыре таких брошенных автобуса, а у пятого признаков разукомплектованности не оказалось. Всего в прошлом году в районе насчитали более 180 подобных автомобилей, и треть из них хозяева либо увезли сами, либо привели в порядок.