Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 180 тысяч рублей предлагают в Хабаровском крае за навык работы с нейросетями

Чаще остальных нейросети нужны дизайнерам, художникам, контент-менеджерам, интернет-маркетологам, программистам, копирайтерам, редакторам.

Источник: AmurMedia

По результатам анализа вакансий, открытых в начале 2026 года на hh.ru (18+), российской платформе онлайн-рекрутинга, выяснилось, что предлагаемые зарплаты за навык работы с нейросетями могут достигать 180 тысяч рублей в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба hh.ru.

С начала 2026 года в ДФО работодатели открыли около сотни вакансий, где требуются навыки работы с нейросетями. Самый высокий спрос на таких специалистов сформировался в Приморском крае — здесь открыто 46% от всех подобных вакансий, далее — Хабаровский край (35%), Амурская область (6%), Камчатский край (5%), Якутия (3%), Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский край (по 2%).

Анализ вакансий на hh.ru показал, что сейчас чаще остальных нейросети в работе нужны таким специалистам как дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентистам, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператорам, видеомонтажерам, аналитикам, PR-менеджерам и педагогам. Именно на эти профессии приходится 79% требований владения нейросетями от всех предложений на рынке труда.

По итогам первых двух месяцев года, наиболее конкурентные зарплаты специалистам с навыками работы с нейросетями на Дальнем Востоке предлагают в Камчатском крае (медиана зарплатного предложения в вакансиях — 121 500 ₽), далее — Приморский край и Хабаровский край (по 100 000 ₽), Якутия (96 600 ₽), Амурская область (83 000 ₽), Забайкальский край (68 000 ₽).

При этом в Хабаровском крае максимальные предложения достигают 180 тысяч рублей.

