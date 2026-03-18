До 180 тысяч рублей предлагают в Хабаровском крае за навык работы с нейросетями

По результатам анализа вакансий, открытых в начале 2026 года на hh.ru (18+), российской платформе онлайн-рекрутинга, выяснилось, что предлагаемые зарплаты за навык работы с нейросетями могут достигать 180 тысяч рублей в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба hh.ru.
С начала 2026 года в ДФО работодатели открыли около сотни вакансий, где требуются навыки работы с нейросетями. Самый высокий спрос на таких специалистов сформировался в Приморском крае — здесь открыто 46% от всех подобных вакансий, далее — Хабаровский край (35%), Амурская область (6%), Камчатский край (5%), Якутия (3%), Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский край (по 2%).
Анализ вакансий на hh.ru показал, что сейчас чаще остальных нейросети в работе нужны таким специалистам как дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентистам, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператорам, видеомонтажерам, аналитикам, PR-менеджерам и педагогам. Именно на эти профессии приходится 79% требований владения нейросетями от всех предложений на рынке труда.
По итогам первых двух месяцев года, наиболее конкурентные зарплаты специалистам с навыками работы с нейросетями на Дальнем Востоке предлагают в Камчатском крае (медиана зарплатного предложения в вакансиях — 121 500 ₽), далее — Приморский край и Хабаровский край (по 100 000 ₽), Якутия (96 600 ₽), Амурская область (83 000 ₽), Забайкальский край (68 000 ₽).
При этом в Хабаровском крае максимальные предложения достигают 180 тысяч рублей.