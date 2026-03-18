До 180 тысяч рублей предлагают в Хабаровском крае за навык работы с нейросетями

Анализ вакансий на hh.ru показал, что сейчас чаще остальных нейросети в работе нужны таким специалистам как дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентистам, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператорам, видеомонтажерам, аналитикам, PR-менеджерам и педагогам. Именно на эти профессии приходится 79% требований владения нейросетями от всех предложений на рынке труда.