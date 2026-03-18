При отключенном интернете самокаты можно будет арендовать через SMS

Добавим, с момента появления кикшерингов в Красноярске не утихают споры об их уместности на улицах города. Число ДТП со средствами индивидуальной мобильности ежегодно растет. В прошлом году власти приняли решение запретить движение самокатов на некоторых улицах, а также ввели ряд других правил. Сервисы аренды также стараются сделать пользование транспортом безопаснее, ограничивая предельную скорость и минимальный возраст для аренды.