Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При отключенном интернете самокаты можно будет арендовать через SMS

Самокатчики смогут пользоваться арендой даже в условиях отключенного мобильного интернета.

Самокатчики смогут пользоваться арендой даже в условиях отключенного мобильного интернета. Как рассказали в одном из кикшеринговых сервисов изданию Om1 Новосибирск, пользователи смогут отправить SMS для активации поездки.

В приложении необходимо выбрать опцию «арендовать по SMS» и отсканировать QR-код на руле. После этого откроется окно с автоматически заполненным номером самоката — останется только отправить сообщение. После подтверждения самокат разблокируется и будет готов к использованию. Завершить аренду можно аналогичным способом.

Кроме того, некоторые сервисы включены в «белый список» Минцифры России, поэтому они должны сохранять доступность.

Добавим, с момента появления кикшерингов в Красноярске не утихают споры об их уместности на улицах города. Число ДТП со средствами индивидуальной мобильности ежегодно растет. В прошлом году власти приняли решение запретить движение самокатов на некоторых улицах, а также ввели ряд других правил. Сервисы аренды также стараются сделать пользование транспортом безопаснее, ограничивая предельную скорость и минимальный возраст для аренды.

В прошлом году самокаты вернулись на улицы Красноярска 18 марта. В этом году сезон откроется позднее из-за погоды.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.