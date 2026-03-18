При отключенном интернете самокаты можно будет арендовать через SMS

Самокатчики смогут пользоваться арендой даже в условиях отключенного мобильного интернета. Как рассказали в одном из кикшеринговых сервисов изданию Om1 Новосибирск, пользователи смогут отправить SMS для активации поездки.
В приложении необходимо выбрать опцию «арендовать по SMS» и отсканировать QR-код на руле. После этого откроется окно с автоматически заполненным номером самоката — останется только отправить сообщение. После подтверждения самокат разблокируется и будет готов к использованию. Завершить аренду можно аналогичным способом.
Кроме того, некоторые сервисы включены в «белый список» Минцифры России, поэтому они должны сохранять доступность.
Добавим, с момента появления кикшерингов в Красноярске не утихают споры об их уместности на улицах города. Число ДТП со средствами индивидуальной мобильности ежегодно растет. В прошлом году власти приняли решение запретить движение самокатов на некоторых улицах, а также ввели ряд других правил. Сервисы аренды также стараются сделать пользование транспортом безопаснее, ограничивая предельную скорость и минимальный возраст для аренды.
В прошлом году самокаты вернулись на улицы Красноярска 18 марта. В этом году сезон откроется позднее из-за погоды.
