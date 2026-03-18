24 апреля хабаровчане в восьмой раз напишут «Диктант Победы»

Хабаровск в восьмой раз присоединится к просветительской акции «Диктант Победы». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», в этом году проверить свои знания по истории Великой Отечественной войне можно будет 24 апреля.
Главная задача проекта — сохранить историческую правду о самой кровопролитной войне в истории человечества, передать память о подвигах наших предков новым поколениям и пробудить интерес к истории.
Ежегодно акция привлекает все больше участников. В 2019 году первый «Диктант Победы» писали более 150 тысяч человек из 24 стран. В год 80-летия Великой Победы его написало рекордное количество участников — более 2,75 миллиона из 97 стран мира.
В 2026 году акцию посвятят 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения великого полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. В заданиях также будут вопросы и о специальной военной операции. Диктант состоит из 25 вопросов на 45 минут, включающих задания на знание текстов, авторов, городов, событий и фильмов о войне.
Чтобы заранее подготовиться к проверке знаний, нужно зарегистрироваться на сайте www.диктантпобеды.рф и пройти тренировочные тесты от создателей диктанта.
В настоящий момент в Хабаровском крае формируются площадки, где желающие смогут очно присоединиться к акции.