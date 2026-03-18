Улицу во Владивостоке заливает нечистотами из-за аварии на канализации

Порыв произошёл в районе шиномонтажной мастерской (ул. Луговая, 47с2). К счастью водителей, нечистоты не замерзают, температура воздуха в городе положительная. Пешеходам же приходится мириться со зловонием.
Скорее всего, речь опять о «низкой культуре пользования бытовой канализацией» — привычке смывать в унитаз средства гигиены и прочие предметы и субстанции, которые в канализацию попадать не должны. Это приводит к засорам и коммунальным авариям.
Однако чуть выше мастерской, около поликлиники № 3, произошло небольшое ДТП. Судя по данным карт 2ГИС, до сих пор перед местом аварии собирается затор. Утром в городе фиксировалось много мелких автоаварий, так как дороги стали скользкими из-за большой влажности.
Но главное испытание для автомобилистов, вероятно, ещё впереди — днём во Владивостоке обещали дождь, вечером — мокрый снег, который приведёт к гололёдным явлениям, и они будут сохраняться до следующего утра, пока температура не прогреется до положительных отметок.