Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу во Владивостоке заливает нечистотами из-за аварии на канализации

Очередной канализационный порыв придётся ликвидировать бригаде «Приморского водоканала» — аварийную службу направили на перекрёсток улиц Луговой и Зейской, откуда нечистоты стекают к улице Карской, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Порыв произошёл в районе шиномонтажной мастерской (ул. Луговая, 47с2). К счастью водителей, нечистоты не замерзают, температура воздуха в городе положительная. Пешеходам же приходится мириться со зловонием.

Скорее всего, речь опять о «низкой культуре пользования бытовой канализацией» — привычке смывать в унитаз средства гигиены и прочие предметы и субстанции, которые в канализацию попадать не должны. Это приводит к засорам и коммунальным авариям.

Однако чуть выше мастерской, около поликлиники № 3, произошло небольшое ДТП. Судя по данным карт 2ГИС, до сих пор перед местом аварии собирается затор. Утром в городе фиксировалось много мелких автоаварий, так как дороги стали скользкими из-за большой влажности.

Но главное испытание для автомобилистов, вероятно, ещё впереди — днём во Владивостоке обещали дождь, вечером — мокрый снег, который приведёт к гололёдным явлениям, и они будут сохраняться до следующего утра, пока температура не прогреется до положительных отметок.