Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: посольство США в Багдаде подверглось атаке, прогремел мощный взрыв

Посольство Соединённых Штатов в Багдаде подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов, произошёл взрыв, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в органах безопасности.

«Посольство США в Багдаде подверглось беспилотной атаке, слышен взрыв», — говорится в сообщении.

В Сети появились кадры с места случившегося. На них запечатлён пожар.

Напомним, накануне вечером в Багдаде над посольством Соединённых Штатов уничтожили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов.

