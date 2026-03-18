Reuters: посольство США в Багдаде подверглось атаке, прогремел мощный взрыв

Посольство Соединённых Штатов в Багдаде подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов, произошёл взрыв, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в органах безопасности.
В Сети появились кадры с места случившегося. На них запечатлён пожар.
Напомним, накануне вечером в Багдаде над посольством Соединённых Штатов уничтожили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что в посольстве Соединённых Штатов в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что причиной взрыва и пожара стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов.