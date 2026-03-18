Рудневский мост во Владивостоке «починили» дошираком и изолентой

Теперь водители останавливаются на мосту не только из-за дефектов шва, но и чтобы сфотографировать необычное оформление ямы.

Источник: Аргументы и факты

Жители Владивостока попытались по‑своему «отремонтировать» сквозную яму в деформационном шве Рудневского моста, выложив провал мешками с песком, брикетами лапши быстрого приготовления и «заклеив» синей изолентой. Об этом написал Telegram‑канал NEWS.VL.

По данным издания, первыми на застарелую проблему отреагировали неизвестные автомобилисты, которые засыпали отверстие несколькими мешками с песком, после чего проезжать этот участок стало чуть легче. Позже к самодельному ремонту подключились другие горожане и оформили яму как шуточную «инсталляцию», добавив в шов брикеты популярной лапши и клейкую ленту, отсылая к интернет‑лайфхакам о «ремонте Дошираком и изолентой».

Конечно, эти действия никак не повлияли на фактическое состояние моста: серьёзных изменений для безопасности движения не дали, но в очередной раз привлекли внимание к проблеме деформационных швов, о которой местные СМИ и власти сообщают не первый год. Ранее администрация Владивостока заявляла, что трещины на Рудневском мосту намерены заделать с наступлением устойчивых плюсовых температур, однако до ремонта на переправе продолжают образовываться пробки.