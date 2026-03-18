Новый порядок индексации пенсий не понравится многим пенсионерам

Согласно новым нормативам, повышение выплат будет происходить не раз в год по единой схеме, а в два этапа с промежутком в два месяца, сообщает ИА DEITA.RU. Это изменение уже закреплено в законодательных актах, в частности, в пункте 10 статьи 18 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года, где предписано проводить дважды в год корректировку пенсий.
Первый этап намечен на 1 февраля и предполагает увеличение выплат на уровень инфляции за прошлый год — величина этой индексации определяется правительством РФ на основе официальных данных о росте потребительских цен. Такой перерасчет коснётся всей суммы пенсии, включая и фиксированную выплату, и страховую часть, которая формируется индивидуально и зависит от количества накопленных пенсионных баллов.
Второе повышение запланировано на 1 апреля и будет связано с перерасчетом с учетом роста доходов Социального фонда России. В этот раз индексация затронет только страховую часть пенсии — то есть стоимость одного пенсионного коэффициента. Фиксированная часть при этом останется без изменений.
Согласно проекту федерального бюджета на 2026 год и планам развития на 2027−2028 годы, параметры таких индексаций уже определены: на февраль 2027 года ожидается рост пенсий примерно на 4%, а к апрелю — еще на 3,4%. В последующие годы прогнозируется схожая схема, что позволит в результате в 2027 году увеличить страховые пенсии приблизительно на 7,4%, а в 2028-м — примерно на 7,8%. Средний размер пенсии может превысить 32 тысячи рублей, что свидетельствует о постепенном повышении уровня поддержки пенсионеров.
Однако новая система может вызвать у многих пенсионеров разочарование. С психологической точки зрения, разделение повышения на два этапа с интервалом в два месяца воспринимается как менее заметное или менее значительное, чем крупная единовременная прибавка. Это связано с тем, что многие жители страны привыкли к тому, что повышение пенсий происходит единым крупным вкладом в начале года, зачастую еще в конце декабря в связи с новогодними праздниками. Такая традиция стала для них частью ожиданий и своего рода финансовым даром, создавая ощущение более значительной поддержки.
Изначально двухэтапной индексации планировалось внедрить еще в 2025 году, однако позже власти приняли решение отложить эти изменения, сохранив традиционный порядок ежегодной корректировки. В связи с высокими уровнями инфляции в тот год, страховые пенсии были увеличены сразу на 9,5%. В дальнейшем, в 2026 году, обсуждение введения двухэтапной схемы также не привело к ее реализации — в итоге пенсии проиндексировали со 1 января сразу на 7,6%, учитывая рост цен, повышение НДС и тарифов.
За прошедшие годы россияне привыкли к тому, что основные повышения пенсий происходят в начале года, что создало устойчивую привычку и ожидание регулярных ежегодных прибавок именно в этот период. Этот порядок также подпитывает новогодние традиции, когда пенсии часто перечисляются заранее, в конце декабря, создавая ощущение праздничного подарка. Вступление в силу новой схемы — с двумя этапами и переносом повышения во времени — скорее всего, нарушит сложившиеся устои и привычные ожидания, что может вызвать недовольство среди пенсионеров, пишет портал PNZ.