Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на ребёнка в Новосибирске

«В социальных медиа сообщается, что в Советском районе Новосибирска собака без намордника набросилась на женщину с ребёнком во время прогулки. Хозяйка животного не сумела удержать питомца, что привело к конфликту, в ходе которого владелица распылила газ из баллона в лицо пострадавшей. Последняя получила травмы глаз и была вынуждена обратиться за медицинской помощью», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.