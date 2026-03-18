Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на ребёнка в Новосибирске

В Новосибирске история с нападением собаки на женщину и ребёнка получила продолжение на уровне федерального ведомства. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о первых результатах расследования.
«В социальных медиа сообщается, что в Советском районе Новосибирска собака без намордника набросилась на женщину с ребёнком во время прогулки. Хозяйка животного не сумела удержать питомца, что привело к конфликту, в ходе которого владелица распылила газ из баллона в лицо пострадавшей. Последняя получила травмы глаз и была вынуждена обратиться за медицинской помощью», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
По факту случившегося в региональном управлении Следственного комитета РФ начали проверку. Также Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя новосибирского управления Сергею Артеменко возбудить дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.