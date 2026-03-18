«Железный страж» для фур: на трассе в Приморье установят ограничитель с видеонаблюдением

На участке региональной автодороги «Хабаровск — Владивосток — п-ов Де-Фриз» планируется установка габаритного ограничителя в целях защиты дорожной инфраструктуры и повышения безопасности движения. Инициатива исходила от ГАИ отдела МВД России по Надеждинскому району, которая неоднократно направляла в адрес собственника дороги (Минтранс Приморья) предложения об установке подобного устройства, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«На текущий момент получен положительный ответ», — говорится в сообщении.
Одновременно в районе села Прохладное проводится комплекс профилактических и надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями грузового транспорта, игнорирующих действующие ограничения. С начала года по таким фактам возбуждено 153 административных дела.
В перспективе — расширение автоматизированного контроля. В 2026 году в адрес губернатора Приморья направлено предложение об оснащении региональных дорог современными системами фотовидеофиксации, способными фиксировать проезд грузовиков в зонах, где их движение запрещено. Уже принято решение об установке трёх автоматических комплексов с функцией фото— и видеофиксации на территории Надеждинского района.
