Хабаровский край готовит востребованные кадры для транспортной отрасли

17 марта в Хабаровском автомеханическом колледже прошло заседание отраслевой рабочей группы, где обсудили создание нового кластера. В крае уже успешно работают шесть кластеров по машиностроению, железнодорожному и водному транспорту, педагогике, туризму и судостроению. В 2026 году откроется кластер «Строительство», а теперь добавится и транспортный.