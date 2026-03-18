Хабаровский край готовит востребованные кадры для транспортной отрасли

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», который инициировал Президент России Владимир Путин, сообщили в министерстве образования и науки края.
17 марта в Хабаровском автомеханическом колледже прошло заседание отраслевой рабочей группы, где обсудили создание нового кластера. В крае уже успешно работают шесть кластеров по машиностроению, железнодорожному и водному транспорту, педагогике, туризму и судостроению. В 2026 году откроется кластер «Строительство», а теперь добавится и транспортный.
Подготовку кадров для транспортной отрасли ведут 15 колледжей и техникумов края по 11 программам среднего профессионального образования. Сейчас по этим направлениям обучаются 4115 студентов. Самые востребованные специальности — ремонт и обслуживание автомобилей, эксплуатация подъёмно-транспортных и дорожных машин, техническая эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики.
В кластерах «Профессионалитет» создают современные мастерские, обновляют программы, сокращают сроки обучения и максимально приближают образование к реальному производству. Работодатели участвуют в разработке учебных планов, предоставляют оборудование и наставников — выпускники выходят на работу с готовыми практическими навыками.