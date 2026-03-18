Цифровую трансформацию Новосибирска выполнили почти на 86%

В мэрии Новосибирска подвели итоги цифровой трансформации за 2025 год. Общая результативность программы составила 85,6%, пишет Горсайт. Основные успехи связаны с импортозамещением ПО, цифровизацией транспорта и работой с обращениями граждан.
Как сообщил глава департамента связи Максим Русин, план по оснащению автобусов видеонаблюдением перевыполнен (85%, что выше плана на 2026 год). Безналичная оплата работает на 100% трамваев и троллейбусов и на 77% автобусов. В 2026 году работа с частными перевозчиками продолжится для улучшения этих показателей.