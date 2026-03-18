Психолог развеял миф о возможно загипнотизировать человека против его воли

Специалисты развеяли миф о том, что человека можно ввести в транс насильно, например, прямо на улице.

Как сообщает Вслух.ру со ссылкой на tmn.aif.ru, гипноз — это форма глубокого сотрудничества и сосредоточенного внимания между терапевтом и клиентом. Если человек сопротивляется или не настроен на взаимодействие, погрузить его в гипнотическое состояние практически невозможно.

Способность поддаваться гипнозу зависит от умения концентрироваться, уровня доверия к специалисту, эмоционального состояния и внутренней готовности.

Клинический психолог и гипнотерапевт Владимир Дернов отметил, что гипнотерапия может не сработать у людей, которые подсознательно не хотят этого. Таким образом, ни один гипнотизер не способен подчинить человека против его желания.

