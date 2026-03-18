«Не дал трещину»: Израиль оценил готовность Ирана к продолжению войны

WP: Израиль уверен в готовности Ирана продолжать войну после гибели Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

Израиль считает, что Иран готов к длительному противостоянию, несмотря на удары по своей территории и гибель верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает Washington Post.

Издание уточняет, что эта израильская оценка содержится в телеграмме, которую распространило посольство США в Иерусалиме. Устойчивость властей Ирана стала одним из факторов, которые Белый дом недооценил в рамках текущего конфликта.

Согласно телеграмме, «Иран не дал трещину и готов сражаться до конца». Отмечается, что Израиль рассчитывал на внутреннюю дестабилизацию после убийства Хаменеи.

Ранее KP.RU сообщал, что война на Ближнем Востоке идет третью неделю. В первый же день был убит Али Хаменеи. Россия призывает остановить боевые действия США и Израиля в Иране. Однако конфликт продолжается, и 18 марта Иран подтвердил гибель главы Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.