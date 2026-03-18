Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас призналась, что ЕС не смог понять целей США в Иране

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС так и не смог понять целей, ради которых Соединённые Штаты начали конфликт с Ираном.

Она уточнила, что это связано с отсутствием коммуникации между Брюсселем и американской стороной.

«Мы — союзники Америки, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. Как я уже сказала, с нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны», — сказала Каллас в интервью агентству Reuters.

Кроме того, она отметила, что ЕС готов инвестировать в «трансатлантическое партнёрство, которое находится под сильным давлением». При этом американская сторона не отвечает.

Каллас сравнила это с танго и отношениями, где есть два партнёра.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее бывший первый замглавы Министерства иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше