Каллас призналась, что ЕС не смог понять целей США в Иране

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС так и не смог понять целей, ради которых Соединённые Штаты начали конфликт с Ираном.
Она уточнила, что это связано с отсутствием коммуникации между Брюсселем и американской стороной.
«Мы — союзники Америки, но мы не совсем понимаем их действия в последнее время. Как я уже сказала, с нами не консультировались, и мы не совсем понимаем, каковы цели этой войны», — сказала Каллас в интервью агентству Reuters.
Кроме того, она отметила, что ЕС готов инвестировать в «трансатлантическое партнёрство, которое находится под сильным давлением». При этом американская сторона не отвечает.
Каллас сравнила это с танго и отношениями, где есть два партнёра.
Ранее бывший первый замглавы Министерства иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий.