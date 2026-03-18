Эксперт Саад: полный цикл лечения онкозаболевания стоит около 1,6 млн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Цикл лечения онкологического заболевания, включая препараты, исследования и терапию, может стоит около 1,6 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС врач-онколог, эксперт фонда «Онкологика» Антон Саад.
«Полный цикл лечения онкологического заболевания в России может стоить более 1,6 миллиона рублей: лечение онкозаболеваний считается одной из самых затратных областей медицины. Несмотря на это, в России большинство пациентов получают помощь бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Комплексная терапия может стоить несколько миллионов рублей и больше», — сказал он.
Эксперт отметил, что в 2026 году программа госгарантий по-прежнему покрывает полный цикл онкологической помощи. В нее входят скрининг, инструментальная и лабораторная диагностика, хирургическое лечение, химио- и лучевая терапия. «Минздрав выступил с инициативой расширить программу госгарантий на 2026 год за счет новейших разработок в лечении онкологических заболеваний. Пациентам могут стать доступны CAR-T-терапия и персонализированные противоопухолевые вакцины. Стоимость такого лечения является достаточно высокой и составляет от 864 тысяч до 7 миллионов рублей» — пояснил онколог.
Он добавил, что иногда пациент может потратить личные средства на лечение. «Частные клиники предлагают быстрые обследования, отсутствие очередей и более комфортный сервис. Но высокая цена сама по себе не гарантирует более высокого качества оказываемой помощи», — подчеркнул специалист.