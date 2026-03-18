Какой праздник отмечают 18 марта в православии

Сегодня, 18 марта, в православной церкви чтут память преподобномученика Адриана Пошехонского (Ярославского) (1550), известного как искусного иконописца. Кто такой преподобномученик Адриан Пошехонский (Ярославский) Преподобный Адриан Пошехонский родился в Ростове Великом в начале XVI века у благочестивых родителей, которые воспитали его в духе христианской веры. Адриан выбрал монашескую жизнь, приняв постриг в обители святого Корнилия Комельского. Среди учеников Корнилия было много талантливых иконописцев и строителей, создававших храмы и образы руками иноков. Сам Адриан также освоил искусство иконописи и приложил таланты к украшению монастыря. Последний год жизни святого Корнилия был омрачен нападением татар на обитель. По преданиям, видение ими множества защитников позволило спасти монастырь. Устрашенные, они не тронули обитель. Через три года после смерти Корнилия Адриан, бывший к тому времени иеродиаконом, пожелал удалиться в пустынное место и основать монастырь в честь Пресвятой Богородицы. В православных источниках сообщается, что по божественному промыслу на его пути встретился незнакомый старец-черноризец, который рассказал, что может указать ему место, где он сможет создать храм и монастырь во имя Пречистой Богородицы. Старец привел его к месту на берегу реки Вотхи в Пошехонье и чудесным образом стал невидим. Здесь, после трехлетнего пребывания в полном уединении, он с благословения митрополита Макария основал обитель и храм в честь Успения Божией Матери, став его первым игуменом. Адриан ввел в монастыре строгий устав преподобного Корнилия, приучив иноков к молитве, работе и изучению Священного Писания. Жизнь в обители была проста и скромна, большую часть времени иноки проводили в молитве и чтении Библии. Сам Адриан помимо настоятельства писал иконы. Временами, желая полного безмолвия, он удалялся в уединенную келью для молитвы, устроенную неподалеку от самого монастыря. Братия умножалась со временем, иноки возвели три строения для проживания и четвертое для приготовления пищи и выпечки хлеба. Святой Адриан задумывался над возведением большого каменного храма и даже собрал для этого значительную сумму денег. Но в 1550 году в монастырь ворвались вооруженные грабители и после истязаний задушили преподобного Адриана. Мощи святого Адриана были обретены 1626 году. Приписываются случаи чудесного исцеления перед ними. Что еще отмечают православные 18 марта 18 марта в православной церкви празднуется обретение мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского, а также обретение мощей благоверного князя Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина. В этот день отдают дань памяти мученика Конона Исаврийского (I), мученика Онисия (I), мученика Конона градаря (III), преподобного Марка Постника (V), преподобного Исихия Постника (ок. 790), Ярославских чудотворцев (1463), Ярославского (1550), мученицы Ираиды, мученика Евлогия, иже в Палестине, мученика Евлампия, священномученика Николая пресвитера (1919), священномученика Иоанна пресвитера и преподобномучеников Мардария и Феофана (1938). Празднуется день Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание». 18 марта 2026 года продолжается Великий Пост, идет четвертая его неделя.