Как получить наличные деньги на кассах в магазинах?

Не во вех населенных пунктах Красноярского края есть банкоматы.

Не во вех населенных пунктах Красноярского края есть банкоматы.

Как быть, если рядом нет банкоматов, а наличные деньги срочно понадобились? Решение есть, рассказал krsk.aif.ru эксперт.

«В Красноярском крае с его огромной территорией вопрос доступности финансовых услуг стоит особенно остро. Именно для удобства людей существует сервис “Наличные на кассе”. Достаточно зайти в магазин, совершить покупку и попросить кассира снять дополнительные деньги с карты, — объяснил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев. — Это работающий механизм».

Только за 2025 год жители Красноярского края сняли таким образом почти миллиард рублей. Средний чек составил 2120 ₽ На сегодняшний день услуга предоставляется почти в тысяче торговых точек по всему краю.

Узнать о наличии такой возможности просто: на дверях или в кассовой зоне размещены стикеры «Наличные на кассе». В день с одной карты можно снять не больше 5 тыс. руб., а в месяц — не больше 30 тыс.