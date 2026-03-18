Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучено место прощания с известным омским лектором и музыковедом Комаровой

Названы место и время прощания с омским музыковедом и ведущей Комаровой.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 17 марта 2026 года, в Омском государственном музыкальном театре озвучили время и место прощания с почившим лектором-музыковедом, много лет преподававшей в ОмГУ им. Достоевского, Еленой Комаровой. Как следует из публикации, на 10:00 запланировано отпевание в Соборе Воздвижения Креста Господня на улице Тарской, после чего в 13:30 состоится погребение на Ново-Южном кладбище.

Напомним, Елена Комарова скончалась в возрасте 63 лет в минувшее воскресенье, 15 марта 2026 года. С 1998 года она вела преподавательскую деятельность в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, являясь доцентом кафедры инструментального исполнительства и музыкознания факультета культуры и искусств. Ее наследие составляют свыше 80 научных публикаций, включая несколько учебных пособий.

Однако, помимо преподавательской и научной деятельности, Елена Комарова проявила себя как ведущая различных творческих и музыкальных мероприятий, с 2022 года сотрудничая с Омской филармонией. Также с 2021 по 2023 год она презентовала свои авторские проекты на сцене Омского государственного музыкального театра.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Елены Эрнстовны Комаровой.