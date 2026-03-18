Озвучено место прощания с известным омским лектором и музыковедом Комаровой

Во вторник, 17 марта 2026 года, в Омском государственном музыкальном театре озвучили время и место прощания с почившим лектором-музыковедом, много лет преподававшей в ОмГУ им. Достоевского, Еленой Комаровой. Как следует из публикации, на 10:00 запланировано отпевание в Соборе Воздвижения Креста Господня на улице Тарской, после чего в 13:30 состоится погребение на Ново-Южном кладбище.
Напомним, Елена Комарова скончалась в возрасте 63 лет в минувшее воскресенье, 15 марта 2026 года. С 1998 года она вела преподавательскую деятельность в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, являясь доцентом кафедры инструментального исполнительства и музыкознания факультета культуры и искусств. Ее наследие составляют свыше 80 научных публикаций, включая несколько учебных пособий.
Однако, помимо преподавательской и научной деятельности, Елена Комарова проявила себя как ведущая различных творческих и музыкальных мероприятий, с 2022 года сотрудничая с Омской филармонией. Также с 2021 по 2023 год она презентовала свои авторские проекты на сцене Омского государственного музыкального театра.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Елены Эрнстовны Комаровой.