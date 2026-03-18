Озвучено место прощания с известным омским лектором и музыковедом Комаровой

Во вторник, 17 марта 2026 года, в Омском государственном музыкальном театре озвучили время и место прощания с почившим лектором-музыковедом, много лет преподававшей в ОмГУ им. Достоевского, Еленой Комаровой. Как следует из публикации, на 10:00 запланировано отпевание в Соборе Воздвижения Креста Господня на улице Тарской, после чего в 13:30 состоится погребение на Ново-Южном кладбище.