Fars: секретаря Совета безопасности Ирана Лариджани похоронят 18 марта

Церемония похорон секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани состоится 18 марта, сообщило новостное агентство Fars.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит. По данным источников телеканала CNN, он стал одной из целей израильских ракетных ударов, которые были нанесены вечером 16 марта. Иран подтвердил гибель Лариджани.
В публикации Fars сказано, что секретаря Совбеза похоронят вместе с главой военизированного ополчения «Басидж» генерал-майором Голамрезой Солеймани, который также был убит 17 марта. Их могилы будут рядом с местом захоронения моряков иранского фрегата IRIS Dena, затонувшего 4 марта в результате атаки американской подводной лодки.
Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи с гибелью Али Лариджани. Политик предупредил, что тех, кто причастен к убийству секретаря Совбеза, ждёт суровая месть. Пезешкиан назвал «террористами», лиц, виновных в гибели Лариджани.
По данным Fars, вместе с секретарём Совбеза Ирана погибли его сын, один из заместителей и телохранители. Также сообщалось, что в социальной сети X* на странице Лариджани был выложен пост, посвящённый погибшим членам экипажа IRIS Dena.
