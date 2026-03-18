В Красноярске отреставрируют старинное здание пожарной части, которое расположено на улице Ленина. Работы включены в план подготовки города к 400-летию. Как сообщили в службе по охране памятников культурного наследия, в настоящее время завершается разработка проектной документации по реставрации.
Предстоит отремонтировать и восстановить утраченные фрагменты фасадов из лицевого кирпича, очистить поверхности от загрязнений. Заменить водосточную систему. Устроить архитектурную подсветку фасада, вернуть колокол на западном ризалите с северной стороны и воссоздать историческую вывеску на аттике здания.
Объект культурного наследия был возведен на месте первого Пожарного депо в 1911 году по проекту архитектора С. Г. Дриженко. И с тех пор эксплуатируется по назначению. Сейчас там расположена одна из частей МЧС России.