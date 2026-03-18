В Росатоме сообщили о последствиях удара по территории АЭС «Бушер»: персонал эвакуируют

Удар по иранской территории недалеко от АЭС «Бушер» был в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.
Глава корпорации отметил, что инцидент произошел 17 марта в 18:11 мск.
«Был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС “Бушер” в непосредственной близости от действующего энергоблока», — отметил он.
По счастью, радиационная обстановка на площадке нормальная, персонал станции не пострадал.
«Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала», — отметил Лихачев, добавив, что это первый официально зафиксированный удар территории АЭС с начала военного противостояния.
Отметим, попытки ударами задеть иранскую атомную станцию Израиль и США предпринимали в самый первый день войны. 28 февраля сообщалось о ракетном ударе, нанесенном по городу Бушер в Иране, в котором находится АЭС. Там были атакованы два объекта.
Ранее геолог Станислав Шульпин, работавший в 2021—2022 годах на проекте «Бушер-2», рассказал, что если дрон ударит по реактору или в хранилище отработанного топлива, ничего страшного случиться не должно. Наши АЭС — самые защищенные в мире, конструкция все же рассчитана на попадание «Боинга».
Но все же Алексей Лихачев подчеркивал, что удар по иранской АЭС «Бушер» может стать катастрофой регионального масштаба. По его словам, необходимо учитывать мощности реактора станции. В нем 72 тонны топлива, еще 210 тонн топлива является отработавшим. Это огромная масса материалов.
По словам главы госкорпорации, ситуация на «Бушер» остается сложной и напряженной уже несколько дней. Удары и взрывы находятся на определенном удалении от строительной площадки действующего энергоблока «Бушер». Также он добавил, что в какой-то части АЭС выбило взрывной волной стекла, а где-то произошло запыление, в том числе жилых территорий.