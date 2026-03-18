Сибиряки не поверили в новые зацепки в деле семьи Усольцевых

«Сотни специалистов изучали записи, профессионалы искали! Ничего не нашли и не увидели, а он нашел. Что товарищ принимает?» — удивляется Татьяна Р.
Некоторые обратили внимание, что на счету автора много других неоднозначных заявлений.
«Он и в НЛО верит еще. У него на странице много всего», — обращает внимание пользователь ШП.
Есть читатели, уверенные, что останков в принципе не могло быть в указанном месте.
«Когда люди погибают, то запах появляется, неужели ни люди, ни собаки не учуяли?» — настаивает Владимир В.
Впрочем, есть и те, кто полагает, что указанные данные будут приняты к рассмотрению.
«В самое ближайшее время будет организован осмотр этой пещеры», — уверена пользователь Линда.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что почти через полгода после пропажи семьи в прокуратуру Красноярского края были направлены координаты места, где могут находиться тела погибших.
Напомним, семья Усольцевых отправилась в короткий поход 28 сентября прошлого года и перестала выходить на связь. Несмотря на масштабные поиски, семья не была обнаружена. Отсутствие новостей породило множество версий — от добровольного бегства за границу до гибели от рук браконьеров или золотоискателей. Следователи, в свою очередь, склоняются к версии несчастного случая.
