«Я уже везде опоздал, поэтому больше никуда не тороплюсь!»: пробка образовалась на въезде на Глазковский мост в Иркутске

Утро 18 марта в Иркутске выдалось тяжелым — в городе прошел небольшой снег, а дороги встали в пробках. Ситуация более-менее стабильная, но без аварий не обошлось. На въезде на Глазковский мост столкнулись несколько машин. Очевидцы сняли видео и выложили в соцсети, хотя в полицию о ДТП пока никто не сообщал.