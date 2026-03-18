«Я уже везде опоздал, поэтому больше никуда не тороплюсь!»: пробка образовалась на въезде на Глазковский мост в Иркутске

Утро 18 марта в Иркутске выдалось тяжелым — в городе прошел небольшой снег, а дороги встали в пробках. Ситуация более-менее стабильная, но без аварий не обошлось. На въезде на Глазковский мост столкнулись несколько машин. Очевидцы сняли видео и выложили в соцсети, хотя в полицию о ДТП пока никто не сообщал.
— Автобус встал на две полосы…
— Я уже везде опоздал и теперь никуда не тороплюсь! Можно и в пробке отдохнуть.
— Опаздываю в первый же рабочий день, — делятся эмоциями сибиряки.
Сейчас сложнее всего пассажирам на улицах Маяковского, Гоголя, Челнокова. В заторах стоят также часть Байкальской, Ширямова и Баррикад. Снег в это время уже закончился, выглянуло солнце. Остается лишь надеяться, что ситуация нормализуется и жители города успеют добраться до работы.
