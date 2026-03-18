Глава Россельхознадзора Данкверст проведет проверку в Новосибирской области

В Новосибирскую область направят рабочую группу во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Специалисты оценят, как в регионе следят за ветеринарным благополучием крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
Поручение отправить делегацию дал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев. Вместе с Данквертом в область поедут представители Министерства сельского хозяйства России.
Во время выезда члены рабочей группы проанализируют, какие меры местные власти принимают для защиты животных. Сейчас сотрудники Россельхознадзора следят за профилактической работой с поголовьем. Также они контролируют перевозки и пресекают случаи, когда скот перевозят без нужных ветеринарных документов.