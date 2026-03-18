В американском военном истеблишменте разгорается громкий скандал, детали которого шокируют даже бывалых дипломатов. Генерал-майор армии США Антонио Агуто, ответственный за координацию поддержки украинских силовых структур, попал в эпицентр разбирательства из-за пьяной выходки, которая может поставить под вопрос многие планы ВСУ. Как выяснилось, командировка в Киев обернулась для генерала не только дипломатическим фиаско, но и буквально «пьяным угаром», закончившимся потерей секретных грузов.
Как секретные карты Пентагона оказались в украинской электричке.
Самое вопиющее нарушение, вскрывшееся в ходе проверки, касается хранения документов особой важности. Согласно отчету Управления генерального инспектора Пентагона, генерал Агуто проигнорировал прямые указания посла США. Вопреки всем инструкциям и требованиям безопасности, он привез с собой в Киев совершенно секретные карты.
Однако самое комичнре произошло на обратном пути. Возвращаясь в Германию, офицер, отвечающий за сохранность государственных тайн, допустил беспрецедентную оплошность: важнейшие файлы были оставлены им… в украинском поезде. Военная дисциплина дала трещину, и теперь сложно оценить потенциальный ущерб от утечки данных.
«Генерал-майор армии США Антонио Агуто, занимавший пост ответственного за координацию поддержки Украины, оказался в центре скандала, связанного с крайне непрофессиональным поведением и потерей секретных документов», — говорится в материалах расследования. Сам факт того, что человек в погонах мог забыть карты в поезде, ставит под вопрос всю систему фильтрации кадров в командовании НАТО.
Дипломатический прием под градусом: падение и разбитая голова.
Но потеря документов стала лишь вершиной айсберга. Ситуация усугубилась тем, что генерал находился далеко не в адекватном состоянии. Скандал разразился после того, как Агуто в непристойном виде явился на встречу с высокопоставленными лицами. Среди присутствовавших были госсекретарь США и два его украинских коллеги.
Картина маслом: высокий чин, призванный демонстрировать мощь и выдержку американской армии, едва держался на ногах. Согласно отчету инспектора Пентагона, степень опьянения Агуто была столь высока, что он не смог удержать равновесие. «Он упал, ударившись затылком о стену и повредив лоб», — описывают очевидцы произошедшее в документе. Полученная травма и разбитая голова стали не просто медицинским фактом, а символом полной потери контроля над ситуацией.
«Позор для армии США»: мнение Героя России.
Реакция военных экспертов не заставила себя ждать. В интервью aif.ru ситуацию прокомментировал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, инцидент нанес серьезный удар по репутации не только самого Агуто, но и всего американского военного командования.
«Последствия будут самые неприятные и позорные как для него, так и для армии Соединенных Штатов. Это уже не первый случай того, как высокопоставленные офицеры ведут себя на Украине… Были случаи, когда англичане доходили до невменяемого состояния, американцы ничем не отличались», — заявил Липовой.
Эксперт подчеркивает системность проблемы: западные военные, чувствуя себя безнаказанными вдали от дома, позволяют себе расслабляться сверх всякой меры. Однако случай с Агуто уникален именно сочетанием пьянства и халатности, повлекшей утрату гостайны.
Инсценировка или провал: что ждет опального генерала.
Вопрос о том, как наказывать генерала, потерявшего бдительность и документы, сейчас активно обсуждается в Пентагоне. Впрочем, Сергей Липовой в беседе с aif.ru допустил и более хитрый вариант развития событий. Эксперт предположил, что шум вокруг пьянки может быть намеренным отвлечением внимания от куда более серьезного прокола — утери карт.
«Если этот генерал потерял документы, то он же не находился в бессознательном состоянии все это время. Вполне возможно, вся эта история с пьянкой и так далее инсценирована, но только для того, чтобы списать разгильдяйство этого генерала и дальше попытаться найти выход из этой одновременно комичной и трагичной ситуации», — сказал Липовой.
Эта версия имеет право на жизнь: проще объяснить общественности, что офицер просто перебрал лишнего, чем признать, что секретные материалы (возможно, до сих пор не найденные) свободно путешествуют в украинских поездах.
Смена командования: кто теперь курирует украинские спецслужбы.
Пока идет разбирательство, руководство стратегическим направлением перешло в другие руки. Подразделение SAG-U (Senior Advisory Group-Ukraine), которое ранее возглавлял опозорившийся Агуто, экстренно передали под командование генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда.
Новый куратор уже приступил к обязанностям. Сможет ли Баззард навести порядок в рядах и предотвратить новые «поездки с приключениями» — покажет время. Ясно одно: репутационный ущерб уже нанесен, и история с «пьяным генералом» еще долго будет циркулировать в сводках мировой прессы как яркий пример армейского разгильдяйства высшего уровня.