В Новосибирске состоялось открытие XIII Транссибирского Арт-фестиваля

«Глубоко символично, что ваш Фестиваль носит название “Транссибирский”, которое в полной мере отражает его размах и богатейшую палитру ярких, интересных, впечатляющих событий. Многочисленных гостей ждёт знакомство с шедеврами музыкальной классики и произведениями современных композиторов, с талантливыми артистами и творческими коллективами — как всемирно известными звёздами, так и теми, кто только начинает свой путь в искусстве. И конечно, искренние слова признательности — основателю и бессменному художественному руководителю этого успешного проекта — Народному артисту России Вадиму Репину. Во многом благодаря его созидательной энергии, энтузиазму и подвижничеству — с каждым годом Фестиваль приумножается новыми участниками и зрителями. Вносит неоценимый вклад в укрепление великих культурных, просветительских традиций, которыми по праву славится наша страна. Желаю вам вдохновения и всего самого доброго», — обратился к собравшимся Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В торжественном открытии вместе с новосибирцами и гостями столицы Сибири принял участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин пожелал всем участникам и гостям мероприятия доброго пути: «Вновь мы отправляемся в наше музыкальное путешествие. Фестиваль настолько серьёзно вырос, каждый год нам удаётся сделать какие-то новые вещи, и я очень горжусь этим проектом. Хочу выразить слова благодарности Правительству Новосибирской области, лично Губернатору Андрею Александровичу Травникову за постоянную поддержу — мы чувствуем очень похожие радость и гордость за то, что этот проект живёт такой полнокровной жизнью. Также хочу поблагодарить Министерство культуры России и министерство культуры Новосибирской области, весь коллектив новосибирской филармонии. Во время Фестиваля я особенно хорошо чувствую, какой это слаженный организм — здесь у всех глаза горят, царит особая энергетика, и это очень приятно чувствовать и видеть каждый год», — признался Народный артист России Вадим Репин.
13-й в истории Транссибирский Арт-фестиваль пройдёт в Новосибирской государственной филармонии с 17 марта по 8 апреля 2026 года.
В концерте-открытии звёзды мировой классической музыки — художественный руководитель фестиваля, скрипач Вадим Репин, бас Ильдар Абдразаков — выступили вместе с исполнителями нового поколения: сопрано Сесилией Кён Сон Хан (Республика Корея) и тенором Иосифом Никитенко. Вместе с ними на сцене, по традиции, был Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением из самых известных молодых российских дирижёров — Фёдора Безносикова.
Фестивальная программа этого года включает 18 концертов: 14 из них пройдут в Новосибирске, а четыре — в области. Публику ждут концерты классической музыки, джаза, фламенко, две мировые премьеры, участие выдающихся исполнителей современности и насыщенная образовательная программа.
Заключительный концерт Фестиваля состоится 8 апреля и будет посвящён музыке Людвига ван Бетховена. В этот вечер на сцену Государственного концертного зала имени А. М. Каца выйдут постоянные участники музыкального форума с момента его основания: Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Гюнтера Нойхольда, Народный артист РФ Вадим Репин, а также талантливые российские музыканты — виолончелист Александр Рудин и пианист Сергей Давыдченко.
Транссибирский Арт-Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области.