В Новосибирске состоялось открытие XIII Транссибирского Арт-фестиваля

Художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин пожелал всем участникам и гостям мероприятия доброго пути: «Вновь мы отправляемся в наше музыкальное путешествие. Фестиваль настолько серьёзно вырос, каждый год нам удаётся сделать какие-то новые вещи, и я очень горжусь этим проектом. Хочу выразить слова благодарности Правительству Новосибирской области, лично Губернатору Андрею Александровичу Травникову за постоянную поддержу — мы чувствуем очень похожие радость и гордость за то, что этот проект живёт такой полнокровной жизнью. Также хочу поблагодарить Министерство культуры России и министерство культуры Новосибирской области, весь коллектив новосибирской филармонии. Во время Фестиваля я особенно хорошо чувствую, какой это слаженный организм — здесь у всех глаза горят, царит особая энергетика, и это очень приятно чувствовать и видеть каждый год», — признался Народный артист России Вадим Репин.