«Это реальный триллер»: теннисист о матче Рыбакиной против Соболенко

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников в подкасте на YouTube-канале First&Red прокомментировал финал женского турнира в Индиан-Уэллсе, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Прошедший финал, в котором казахстанка проиграла белорусской спортсменке, Кафельников назвал триллером.

«Сначала Соболенко должна была проиграть этот матч в двух сетах, затем — выиграть при счете 5:3 или 5:4 в решающем, потом она опять должна была проиграть — Рыбакина имела матчбол на тай-брейке… Это реальный триллер. Как вы знаете, этот матч проходил в один день с номинацией “Оскар”, поэтому теннисный “Оскар”, безусловно, ушел Рыбакиной и Соболенко», — заявил Кафельников.

Напомним, что Арина Соболенко выиграла Indian Wells Open впервые в карьере. Казахстанка Елена Рыбакина проиграла, но по итогам турнира она все равно поднимется в рейтинге WTA, официально став второй ракеткой мира.

Позже Соболенко высказалась о казахстанской спортсменке.