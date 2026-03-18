Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области активно готовятся к весеннему паводку

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в период паводка сформирован значительный резерв материалов.

Источник: Аргументы и факты

Дорожные службы региона ускорили работы по очистке водопропускных труб в преддверии таяния снегов. Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), на данный момент от наледи и снега уже расчищено более 1600 сооружений.

Завершить весь комплекс работ планируется до 1 апреля. Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства провели выездную проверку состояния труб на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар», уделив особое внимание паводкоопасным участкам.

Всего с начала подготовки с дорог региона вывезено свыше 185 тысяч кубометров снега, что составляет 22% от запланированного объёма. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в период паводка сформирован значительный резерв материалов: подготовлено более 137 тысяч кубометров песка, щебня и камня, а также 88 труб для оперативной замены в случае повреждений.

Налажено круглосуточное дежурство профильных специалистов и организовано взаимодействие с администрациями районов для быстрого реагирования на возможные подтопления.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что исполнилось 135 лет с начала строительства Транссиба в Новосибирске.