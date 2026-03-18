В Новосибирской области активно готовятся к весеннему паводку

Дорожные службы региона ускорили работы по очистке водопропускных труб в преддверии таяния снегов. Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), на данный момент от наледи и снега уже расчищено более 1600 сооружений.
Завершить весь комплекс работ планируется до 1 апреля. Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства провели выездную проверку состояния труб на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар», уделив особое внимание паводкоопасным участкам.
Всего с начала подготовки с дорог региона вывезено свыше 185 тысяч кубометров снега, что составляет 22% от запланированного объёма. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в период паводка сформирован значительный резерв материалов: подготовлено более 137 тысяч кубометров песка, щебня и камня, а также 88 труб для оперативной замены в случае повреждений.
Налажено круглосуточное дежурство профильных специалистов и организовано взаимодействие с администрациями районов для быстрого реагирования на возможные подтопления.
