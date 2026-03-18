Россиянка погибла в ДТП на Пхукете, еще 11 туристов из России пострадали

Микроавтобус с российскими туристами попал в аварию на Пхукете.

Источник: Комсомольская правда

В результате аварии с микроавтобусом на Пхукете погибла россиянка, а еще 11 туристов из России получили травмы. Об этом сообщает Khaosod.

Туристы направлялись на Симиланские острова. Издание уточняет, что транспортное средство потеряло управление и врезалось в столб линии электропередачи.

«Придорожное ограждение пробило внутреннюю часть автомобиля. Одиннадцать российских туристов получили ранения, одна россиянка погибла», — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что спасатели с трудом извлекли пострадавших из-под обломков. Туристы получили первую помощь и были госпитализированы. Власти обещают провести расследование для выяснения причин аварии.

Ранее тайском острове Пхукет были зафиксированы случаи отравления среди российских туристов. ЧП произошло в отеле MBC Condotel. 13 человек пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции и воспаление слизистой оболочки глаз. У некоторых постояльцев наблюдаются повышенная температура и конъюнктивит.