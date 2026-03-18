СМИ: На Пхукете микроавтобус с 12 россиянами врезался в столб, есть погибшая

9 февраля российского туриста сбил микроавтобус в Таиланде — мужчина скончался от полученных травм в местной больнице. ДТП произошло около отеля Almerol на Пхукете. 39-летний путешественник беседовал со своими друзьями на тротуаре и внезапно сделал шаг на проезжую часть — именно в этот момент там ехал микроавтобус.