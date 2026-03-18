СМИ: На Пхукете микроавтобус с 12 россиянами врезался в столб, есть погибшая

В Таиланде на острове Пхукет произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов. Одна гражданка РФ погибла, еще 11 человек пострадали. Об этом в среду, 18 марта, сообщила газета Khaosod.
По данным издания, туристы направлялись на экскурсию на Симиланские острова. В пути микроавтобус потерял управление и врезался в столб электропередачи. Металлическое ограждение пробило кузов.
Как рассказал на допросе 41-летний водитель, перед ним ехал грузовик с прицепом. Когда тот сбавил скорость и затормозил, микроавтобус потерял управление и врезался в столб, говорится в сообщении.
9 февраля российского туриста сбил микроавтобус в Таиланде — мужчина скончался от полученных травм в местной больнице. ДТП произошло около отеля Almerol на Пхукете. 39-летний путешественник беседовал со своими друзьями на тротуаре и внезапно сделал шаг на проезжую часть — именно в этот момент там ехал микроавтобус.
1 февраля российский тревел-блогер Вадим погиб в Таиланде в ДТП. 23-летний молодой человек ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их мотоцикла врезался автомобиль, за рулем которого была местная жительница.