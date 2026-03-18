«Один удар — и никого нет»: полковник рассказал о потерях ВСУ под Лиманом

В результате удара по пункту дислокации ВСУ под Красным Лиманом в ДНР противник понес большие потери, и не только в физическом смысле. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, атака была произведена трехтонной фугасной бомбой ФАБ-3000. Кадры взрыва в многоэтажной застройке разместил один из военных пабликов. По некоторым данным, под удар попали военнослужащие 60-й механизированной бригады украинской армии.
«Такой удар наносит противнику мощнейшее физическое и моральное поражение. Дело в том, что и командиры, и солдаты противника знают: там оборонялись их друзья, возможно, даже родственники. Один удар — и никого нет. Это, безусловно, приводит к сильнейшему моральному угнетению», — отметил Матвийчук.
По его словам, применение ФАБ-3000 говорит о том, что цель была четко определена. Российские силы на сто процентов понимали, куда наносят удар.
«У ВС РФ были точные координаты цели, и, по всей видимости, сама цель представляла собой достаточно важный объект. Такая бомба способна уничтожить ротный опорный пункт, то есть личный состав численностью от 50 до 100 человек», — подытожил Матвийчук.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что более половины Красного Лимана находится под их контролем российских бойцов.