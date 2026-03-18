Софья Самоделкина попала в мировое голосование за лучших фигуристов

Голосование стартовало на специализированном сайте Rocerscating, участие в котором могут принять болельщики из любой точки мира. По информации платформы, пользователям предлагается выбрать фаворитов сразу в нескольких категориях — от одиночного катания до танцев на льду и парных выступлений.
В голосование включены как признанные лидеры мирового фигурного катания, так и перспективные спортсмены, ярко проявившие себя в текущем сезоне.
«Цель проекта — повысить вовлеченность аудитории и дать фанатам возможность напрямую поддержать своих кумиров», — отмечают организаторы.
Для голосования требуется регистрация на сайте с указанием электронной почты, куда придет ссылка для верификации.
