В Красноярском крае вырастят 30 млн хвойных саженцев для восстановления лесов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году в регионе вырастят около 30 млн саженцев сосны, ели и кедра для лесовосстановления.
Посадочный материал готовят в 32 питомниках и 11 мини-теплицах. Больше всего сеянцев планируют получить в Ермаковском, Енисейском и Большемуртинском лесничествах. Как отмечают в региональном Минприроды, этих объемов достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности края.
Алексей Большаков, первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса края: «Посадочный материал мы выращивают в 32 питомниках и 11 мини-теплицах, что полностью покрывает потребность региона в саженцах для лесничеств и арендаторов. Объемы лесовосстановления определяются ежегодно исходя из фактических площадей вырубок и погибших лесов. Так, в 2026 году мы планируем высадить более 15 миллионов сеянцев хвойных пород — сосны, ели и кедр, что полностью компенсирует утраченные лесные массивы. Также лесничества поставляют саженцы для лесовосстановления в другие регионы страны».
С началом устойчивого тепла лесничества и арендаторы приступят к посадкам. Сейчас идет подготовка к сезону: проверяют технику и заключают договоры на поставку саженцев. Первые посадки на юге края начнутся в конце апреля — начале мая.
Добавим, что лесовосстановление в регионе проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
16+