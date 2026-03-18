Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае вырастят 30 млн хвойных саженцев для восстановления лесов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году в регионе вырастят около 30 млн саженцев сосны, ели и кедра для лесовосстановления.

Источник: НИА Красноярск

Посадочный материал готовят в 32 питомниках и 11 мини-теплицах. Больше всего сеянцев планируют получить в Ермаковском, Енисейском и Большемуртинском лесничествах. Как отмечают в региональном Минприроды, этих объемов достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности края.

Алексей Большаков, первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса края: «Посадочный материал мы выращивают в 32 питомниках и 11 мини-теплицах, что полностью покрывает потребность региона в саженцах для лесничеств и арендаторов. Объемы лесовосстановления определяются ежегодно исходя из фактических площадей вырубок и погибших лесов. Так, в 2026 году мы планируем высадить более 15 миллионов сеянцев хвойных пород — сосны, ели и кедр, что полностью компенсирует утраченные лесные массивы. Также лесничества поставляют саженцы для лесовосстановления в другие регионы страны».

С началом устойчивого тепла лесничества и арендаторы приступят к посадкам. Сейчас идет подготовка к сезону: проверяют технику и заключают договоры на поставку саженцев. Первые посадки на юге края начнутся в конце апреля — начале мая.

Добавим, что лесовосстановление в регионе проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

16+