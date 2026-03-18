Посёлки «Нового Владивостока» защитят от большегрузов габаритной рамой

Автодорогу, проходящую через населённые пункты Прохладное, Зима Южная и Шмидтовка, недобросовестные водители используют для объезда пункта весогабаритного контроля на федеральной трассе «Уссури». На трассе установлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», но дальнобойщики дружно игнорируют этот запрет, так как штрафы за это нарушения гораздо скромнее, чем штрафы за перегруз и несоблюдение габаритов.
Такой «лайфхак» угрожает безопасности жителей посёлков, которые рискуют попасть под колёса контейнеровозов, самосвалов и автоцистерн, гоняющих по «Новому Владивостоку» с явным превышением разрешённой скорости в 40 км/ч. Сохранности поселковых дорог он тоже не способствует, потому что дороги на гонки грузовиков и не рассчитаны. Дорожная инфраструктура посёлков ещё находится на гарантии подрядчика после последнего ремонта, но её снова пора восстанавливать.
Жители посёлков неоднократно жаловались в различные инстанции и создавали общественный резонанс в СМИ и социальных сетях по «большегрузному вопросу». Местная Госавтоинспекция, как сказано в официальном сообщении УМВД Приморья, неоднократно направляла в региональный Минтранс предложения об установке устройства, ограничивающего габариты проезжающих транспортных средств на автодороге «Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз». А в адрес губернатора Приморского края в 2026 году было направлено предложение об оборудовании улично-дорожной сети региона приборами фотовидеофиксации, ориентированными на выявление нарушений запрета на движение крупнотоннажных грузовиков.
С необходимостью монтажа весогабаритных рам для защиты трёх сёл в Минтрансе согласились. Что касается дорожных камер, то уполномоченный орган принял решение об установке в Надеждинском районе трёх автоматических систем фото- и видеофиксации нарушений.
Пока специальных устройств и конструкций на нелегальном объезде не установлено, инспекторам ГАИ приходится самостоятельно заниматься контрольно-надзорными мероприятиями в районе Прохладного. С начала года уже возбуждено 153 административных дела в отношении водителей грузовых автомобилей.