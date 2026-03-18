Опрос рассказал, к чему возвращаются россияне после 45 лет

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Больше половины опрошенных россиян старше 45 лет в зрелом возрасте начали заниматься тем, что раньше откладывали: стали развиваться в новой сфере или приступили к запланированным занятиям, говорится в исследовании образовательного холдинга Skillbox совместно с соцсетью «Одноклассники» и сервисом Anketolog, которое есть у РИА Новости.
«Более половины россиян старше 45 лет (52%) сообщили, что в зрелом возрасте начали заниматься тем, что раньше откладывали: сделали первые шаги в новом направлении или приступили к давно запланированным занятиям… Согласно исследованию, 72% респондентов отмечают, что сегодня располагают большим количеством свободного времени, чем раньше», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян от 18 до 60 лет.
Согласно его данным, около половины опрошенных россиян зрелого возраста тратят свободное время на дом и быт, примерно 38% — на интернет и социальные сети. Кроме того, примерно 37% граждан уделяют время работе и подработке.
Однако распределение времени не всегда совпадает с их приоритетами: 57% респондентов хотели бы уделять больше времени путешествиям, заботе о здоровье готовы уделять 36%, а дополнительному заработку — треть. Почти каждый пятый россиянин отмечает, что хотел бы чаще посвящать время освоению нового и обучению, выяснили эксперты.
Кроме того, россияне старше 45 лет идут в ногу со временем и готовы учиться и работать в цифровой среде. Так, около 44% предпочитают онлайн-курсы и примерно 35% — онлайн-профессии.