WP: Израиль считает, что Иран готов «сражаться до конца»

Израильская сторона считает, что Иран готов сражаться до конца даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи, сообщает The Washington Post.
Издание ссылается на телеграмму посольства Соединённых Штатов в Иерусалиме. В документе приводится оценка Израиля.
«В телеграмме… содержится оценка Израиля, согласно которой Иран не “дал трещину” и готов “сражаться до конца”», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что американская сторона недооценила стойкость иранских властей.
Кроме того, Израиль ожидал, что убийство Хаменеи станет причиной хаоса, но «стабильность власти в Иране стала очевидной благодаря возможности запускать баллистические ракеты везде, где они захотят».
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Верховным лидером Ирана выбран Моджтаба Хаменеи.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном в настоящее время неизвестны.