Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Израиль считает, что Иран готов «сражаться до конца»

Израильская сторона считает, что Иран готов сражаться до конца даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи, сообщает The Washington Post.

Источник: Аргументы и факты

Израильская сторона считает, что Иран готов сражаться до конца даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи, сообщает The Washington Post.

Издание ссылается на телеграмму посольства Соединённых Штатов в Иерусалиме. В документе приводится оценка Израиля.

«В телеграмме… содержится оценка Израиля, согласно которой Иран не “дал трещину” и готов “сражаться до конца”», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что американская сторона недооценила стойкость иранских властей.

Кроме того, Израиль ожидал, что убийство Хаменеи станет причиной хаоса, но «стабильность власти в Иране стала очевидной благодаря возможности запускать баллистические ракеты везде, где они захотят».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Верховным лидером Ирана выбран Моджтаба Хаменеи.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном в настоящее время неизвестны.