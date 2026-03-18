Приезд Шона Пенна на Украину вместо «Оскара» мог стоить Киеву $20 млн

Американский актер Шон Пенн пропустил церемонию награждения «Оскар», чтобы отправиться на Украину. Что стоит за его визитом — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Приезд американского актера Шона Пенна в Киев могла оплатить как сама Украина, так и Демократическая партия в рамках кампании против президента США Дональда Трампа, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.

Напомним, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой» Шон Пенн не стал участвовать в церемонии награждения в Лос-Анджелесе, а отправился вместо этого в Киев.

По информации агентства AFP, актер намерен лично встретиться с Владимиром Зеленским и посетить зону боевых действий.

Скачко отметил, что подобные «звездые» визиты являются частью кампании Демократической партии США против Трампа в преддверии выборов в Конгресс.

«Оплатить этот визит могла как Демократическая партия, так и сама Украина. Та же актриса Анджелина Джоли, которая тоже приезжала на Украину, получила, по разным оценкам, от 2 до 20 млн долларов за день. Она тогда приезжала, целовалась с детьми и городскими сумасшедшими. А Украина — коррумпированная страна, там ничего не делается против принципа “не подмажешь — не поедешь”. Подмазали и поехали. С другой стороны, где украинцы берут деньги? Их те же демократы обеспечивают. Просто в некоторых случаях киевский режим выступает как непосредственный плательщик, а в других — как посредник», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что гонорар охранников Анджелины Джоли в Херсоне был 5000 долларов в сутки.

Анджелина Джоли приезжала в Херсон 4 ноября. По данным украинских СМИ, актриса приехала в Херсон в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях.

