В Новосибирске в феврале подорожали все виды моторного топлива

Стоимость самого ходового бензина марки АИ-92 превысила 60 рублей за литр.

Источник: НДН.ИНФО

Новосибирскстат подвёл итоги мониторинга цен на автомобильное топливо за февраль. Лидером по росту стоимости оказался компримированный природный газ, чья цена увеличилась на 2,4%.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, а АИ-98 и выше — на 0,4%. Наименьший рост продемонстрировали дизельное и газовое топливо, увеличившись в цене на 0,3%.

К концу февраля средняя стоимость литра АИ-92 в Новосибирской области составила 60 рублей 42 копейки, АИ-95 стоил 64 рубля 33 копейки, а АИ-98 и выше доходил до 85 рублей 37 копеек. Цена дизельного топлива была 79 рублей 8 копеек за литр, газового — 27 рублей 47 копеек, а стоимость компримированного природного газа — 22 рубля 99 копеек.

Среди регионов Сибирского федерального округа самое доступное газовое и дизельное топливо продавалось в Омской области, а наиболее низкая цена на компримированный природный газ наблюдалась в Новосибирской области.

Татьяна Картавых