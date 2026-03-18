В Новосибирске в феврале подорожали все виды моторного топлива

Новосибирскстат подвёл итоги мониторинга цен на автомобильное топливо за февраль. Лидером по росту стоимости оказался компримированный природный газ, чья цена увеличилась на 2,4%.
Бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,8%, а АИ-98 и выше — на 0,4%. Наименьший рост продемонстрировали дизельное и газовое топливо, увеличившись в цене на 0,3%.
К концу февраля средняя стоимость литра АИ-92 в Новосибирской области составила 60 рублей 42 копейки, АИ-95 стоил 64 рубля 33 копейки, а АИ-98 и выше доходил до 85 рублей 37 копеек. Цена дизельного топлива была 79 рублей 8 копеек за литр, газового — 27 рублей 47 копеек, а стоимость компримированного природного газа — 22 рубля 99 копеек.
Среди регионов Сибирского федерального округа самое доступное газовое и дизельное топливо продавалось в Омской области, а наиболее низкая цена на компримированный природный газ наблюдалась в Новосибирской области.
Татьяна Картавых