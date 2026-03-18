У США заканчиваются ракеты для войны с Ираном: главная новость 18 марта

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о нанесении удара по крупнейшей американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, а также по ключевым объектам системы противоракетной обороны в Израиле. Атаки не были отражены, что, по мнению экспертов, указывает на стремительное истощение запасов вооружений у США и Израиля.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru выразил мнение, что ракеты у Израиля и США на исходе.
«Израиль уже заявил о том, что у них большие проблемы с ракетами и что им нужны ракеты противовоздушной обороны. Американцам придется их поставлять, воздушным мостом они делают это достаточно быстро, но это дорогое удовольствие. Поэтому Израиль в сложном положении, у них авиабомбы и ракеты ПРО на исходе», — отметил собеседник aif.ru.
Президент США Дональд Трамп уверяет, что запасов достаточно, однако на деле вырисовывается мрачная картина. «Если судить по данным, которые публиковались до начала конфликта, то я бы не сказал, что запасов хватит надолго. Думаю, может быть недели на две, не больше. После этого начнет ощущаться острая нехватка ракет», — подчеркнул эксперт.
Иран тем временем совершенствует подход к атакам на базы США и Израиля, полагаясь на накопленный опыт.
«Иран действует грамотно, профессионально, используя уже полученный опыт. Вчера Тегеран применил новую двухступенчатую ракету “Саджиль”, которая имеет боевую часть больше, чем у других ракет, улучшенные скоростные характеристики и более высокую дальность. Иран меняет стратегию, делая упор на то, что у американцев просто не хватит средств для перехвата этих новинок», — объяснил Кнутов.
Преимущество Ирана усиливается за счет солидных резервов баллистических ракет. «У Тегерана в запасе остаются мощные гиперзвуковые “Фаттах”, которые они могли приберечь для решающего удара, чтобы нанести максимальный урон Израилю и США», — заключил военный аналитик.