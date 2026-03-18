Бывший форвард «Авангарда» Рид Буше до сих пор не вернулся в Россию

Агент Шуми Бабаев заявил, что нападающий «Автомобилиста» остаётся в США из-за семейных обстоятельств.

Источник: Om1 Омск

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше, хорошо знакомый омским болельщикам по выступлениям за «Авангард», пока не вернулся в расположение екатеринбургского клуба. Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.

По его словам, хоккеист находится в США и до сих пор не присоединился к команде по семейным причинам. В конце января Буше улетел из России на свадьбу брата, а после Матча звезд КХЛ в клуб так и не вернулся. В марте, как уточняется, у его супруги ожидаются роды.

Бабаев отметил, что изначально предполагалось, что форвард вернётся только к первой игре плей-офф. Он усомнился в информации о том, что хоккеист не выходит на связь с «Автомобилистом». По его мнению, если такие данные и появились, то они могут быть неверными. Он добавил, что с игроком ежедневно контактирует агент Алеша Пилко.

По словам Бабаева, хоккеист оказался перед непростым выбором: вернуться в команду и выполнить контрактные обязательства или остаться рядом с семьёй в важный момент. Как отметил агент, речь идёт именно о семейной ситуации.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
