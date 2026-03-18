130 жителей Новосибирска получили золотые знаки отличия ГТО

Церемония награждения в очередной раз подтвердила растущую популярность комплекса ГТО среди новосибирцев. Как сообщил градоначальник в своём MAX-канале, количество участников программы неуклонно увеличивается: только в прошлом году нормативы выполнили свыше 21,5 тысячи горожан самых разных возрастов и профессий.
Активными участниками движения остаются школьники. Развитие Центра тестирования ГТО в Новосибирске открыло для детей дополнительные возможности для развития физических качеств и прикладных навыков, необходимых в повседневной жизни.
Глава города особо отметил, что среди лауреатов были и участники специальной военной операции. Они своим примером вдохновляют молодое поколение. Максим Кудрявцев пожелал новосибирцам, чтобы спорт стал неотъемлемой частью их жизни, а достижения в рамках комплекса ГТО служили стимулом для дальнейшего самосовершенствования.