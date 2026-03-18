Омск вошел в тройку городов с самыми вежливыми водителями

В предложенной жителям пятибалльной оценки вежливости омских водителей, город взял 3,7 балла, заняв в рейтинге третье место. Более вежливыми были названы водители Казани и Красноярска (средние оценки составляют по 3,8 балла из 5). В ходе опроса выяснилось, за что пешеходы активно занижали оценки водителям. Так людей больше всего раздражала невежливость автовладельцев на «зебрах» — особенно на нерегулируемых переходах, где водители нередко даже не притормаживают. Столь же часто упоминались пешеходами в негативном ключе парковка на тротуарах, езда по пешеходным зонам и скоростная езда по лужам.