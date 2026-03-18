Омск вошел в тройку городов с самыми вежливыми водителями

Омск стал третьим городом в номинации «самые вежливые водители» из 16 городов-миллионников — такие данные опубликовали аналитики портала SuperJob, опросив 10 тысяч человек. Сибирских водителей по вежливости обошли только коллеги из Казани и Красноярска.
В предложенной жителям пятибалльной оценки вежливости омских водителей, город взял 3,7 балла, заняв в рейтинге третье место. Более вежливыми были названы водители Казани и Красноярска (средние оценки составляют по 3,8 балла из 5). В ходе опроса выяснилось, за что пешеходы активно занижали оценки водителям. Так людей больше всего раздражала невежливость автовладельцев на «зебрах» — особенно на нерегулируемых переходах, где водители нередко даже не притормаживают. Столь же часто упоминались пешеходами в негативном ключе парковка на тротуарах, езда по пешеходным зонам и скоростная езда по лужам.
При этом, аналитики делают ободряющий вывод: несмотря на остающиеся претензии, динамика оценок показывает, что конфликтность на дорогах постепенно снижается. Так, за последние пять лет разрыв между тем, как пешеходы и водители оценивают культуру вождения, значительно сократился, а средние оценки в большинстве мегаполисов выросли.