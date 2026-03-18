За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 15 пожаров

В Свердловском районе Красноярска произошел пожар в пятиэтажном доме. В одной из квартир на пятом этаже из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи на площади около 20 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 21 человек, в том числе трое детей. К тушению привлекли 29 человек и восемь единиц техники.