За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 15 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью в Лесосибирске на улице Зеленой загорелся комплекс хозяйственных построек под общей кровлей.
Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 14 человек и пять единиц техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В Свердловском районе Красноярска произошел пожар в пятиэтажном доме. В одной из квартир на пятом этаже из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи на площади около 20 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 21 человек, в том числе трое детей. К тушению привлекли 29 человек и восемь единиц техники.
Пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на ДТП, травмы получили пять человек. Один из случаев произошел на 101-м километре автодороги «Саяны» — автомобиль съехал в кювет, пострадал один человек. Сотрудники МЧС отключали аккумулятор.