В Большемуртинско-Сухобузимском округе отремонтируют дороги к селам Юксеево и Абакшино

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Большемуртинско-Сухобузимском в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» восстановят участки автодорог Большая Мурта — Юксеево и Атаманово — Кононово — Кекур.
В 2024—2025 годы на трассе Большая Мурта — Юксеево дорожники привели в порядок участок с 14 по 22 км. В этом сезоне отремонтируют участок с 22 по 26 км — на въезде в село Юксеево.
Дорожники очистят кюветы от растительности, ликвидируют пучины, уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, отсыпят обочины. Также специалисты восстановят примыкания, автобусные остановки, установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки, сообщает пресс-служба КрУДор.
«Продолжим капитальный ремонт трассы Атаманово — Кононово — Кекур. Ранее привели в порядок участок с 12 по 15 км — транзит по селу Хлоптуново, и устранили гравийный разрыв на участке с 9 по 12 км — между селом Хлоптуново и поселком Кононово. В этом году отремонтируем участок с 23 по 26 км — транзит по селу Абакшино», — рассказал руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлев.
Также в этом сезоне восстановят мост через реку Беляев на 109-м км трассы Красноярск — Енисейск, в девяти километрах от поселка Большая Мурта. Мостовики восстановят опоры переправы, заменят элементы пролетного строения с ремонтом существующих балок, нанесут гидроизоляцию, уложат новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему, а также смонтируют новые деформационные швы.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт моста через реку Бузим на 35-м км трассы Атаманово — Кононово — Кекур — на въезде в поселок Кекур. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.