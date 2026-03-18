Лабораторию по тестированию ИИ для заводов откроют в Новосибирске

В Новосибирской области появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать решения с искусственным интеллектом для местных заводов и фабрик. Площадку откроют на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.