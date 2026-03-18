Лабораторию по тестированию ИИ для заводов откроют в Новосибирске

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать решения с искусственным интеллектом для местных заводов и фабрик. Площадку откроют на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Соглашение о создании лаборатории заключили Корпорация развития Новосибирской области и Ассоциация инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI ВЕК». Теперь они будут вместе работать над цифровизацией промышленности и внедрением ИИ на предприятиях.

Новая площадка позволит компаниям пробовать передовые технологии и получать готовые инструменты для работы. Это поможет сделать цифровую трансформацию заводов более эффективной.

Партнеры также займутся созданием пилотных проектов с искусственным интеллектом. Они будут собирать базу удачных примеров и делиться опытом, чтобы успешные практики можно было использовать на других предприятиях.