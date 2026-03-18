Травма на работе: сколько денег должны заплатить казахстанцам

Получить ущерб жизни и здоровью на работе можно по разным причинам и не только на опасных объектах. Поэтому работодатели обязаны иметь страхование своих работников от несчастных случаев. Данный полис защищает казахстанцев от случаев потери профессиональной трудоспособности, когда человек не может выполнять свои обязанности из-за полученных на работе травм или болезней (за исключением вреда, связанного с временной нетрудоспособностью работника, согласно статье 18 закона «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев»). А если человек не был трудоустроен официально, то для получения этих выплат придется доказывать факт травмы через суд. Поэтому крайне важно иметь трудовой договор.