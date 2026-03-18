Травма на работе: сколько денег должны заплатить казахстанцам

Получить ущерб жизни и здоровью на работе можно по разным причинам и не только на опасных объектах. Поэтому работодатели обязаны иметь страхование своих работников от несчастных случаев. Данный полис защищает казахстанцев от случаев потери профессиональной трудоспособности, когда человек не может выполнять свои обязанности из-за полученных на работе травм или болезней (за исключением вреда, связанного с временной нетрудоспособностью работника, согласно статье 18 закона «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев»). А если человек не был трудоустроен официально, то для получения этих выплат придется доказывать факт травмы через суд. Поэтому крайне важно иметь трудовой договор.
В случае получения травмы или даже гибели на работе предусмотрены определенные размеры страховых выплат на срок установления степени утраты трудоспособности и максимум до достижения работником пенсионного возраста, согласно статье 994 Гражданского кодекса. При этом в пользу работника продолжают поступать пенсионные взносы из этой суммы. Размер страховых выплат будет зависеть от среднего месячного заработка, учитываемого для расчета подлежащего возмещению утраченного заработка. Максимальное значение среднего месячного заработка может составлять до 10 минимальных зарплат, или до 850 000 тенге на 2026 год, согласно статье 19 закона «О страховании работников».
Деньги поступают ежемесячно. При этом из размера страховой выплаты вычитывается сумма социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Также важно отметить, что в случае утраты трудоспособности от 5% до 29% компенсацию за утраченный заработок и расходы из-за вреда здоровью должен выплачивать работодатель. Сумма этих выплат составит до 250 МРП (1 081 250 тенге на 2026 год), согласно статье 122 Трудового кодекса. А если ущерб будет больше, то выплаты осуществляет уже страховая компания на основе среднего дохода работника, как указано выше.
Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника, зависит от установленной степени утраты профессиональной трудоспособности: от 30% до 59% включительно — совокупная сумма выплат на дополнительные расходы составит до 500 МРП (2 162 500 тенге на 2026 год); от 60% до 89% включительно — до 750 МРП (3 243 750 тенге); от 90% до 100% включительно — до 1 000 МРП (4 325 000 тенге). Также после первично установленной степени утраты профессиональной трудоспособности можно получить возмещение понесенных расходов на оплату одного санаторно-курортного лечения вне зависимости от индивидуальной программы реабилитации. Размер выплаты составит до 100 МРП (432 500 тенге). А в случае смерти пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение, возмещаются расходы на погребение в размере 100 МРП (432 500 тенге).
Для получения страховых выплат, в том числе возмещения дополнительных расходов, крайне важно предоставить доказательства подобных трат и понесенного ущерба (статья 20 закона «О страховании работников»). Требование о страховой выплате предоставляется к страховой компании либо работодателем, либо выгодоприобретателем (работником) в письменной форме с указанием: места жительства; контактных телефонов, банковских реквизитов (при необходимости) выгодоприобретателя; порядка получения страховой выплаты (наличными, путем перечисления на банковский счет) с приложением нужных для транзакции документов. Также к заявлению о страховой выплате важно приложить подтверждающие понесенный вред здоровью документы. Их набор зависит от страхового случая.
Важно учесть, что некоторые из этих подтверждающих бумаг могут иметься в электронных базах и информационных системах госорганов — в таком случае предоставлять их необязательно. Если какие-то документы были упущены, то страховая компания обязана в течение трех рабочих дней уведомить об этом заявителя. Также после принятия документов обязательно составляется справка с указанием полного перечня представленных заявителем документов и даты их принятия в двух экземплярах, один из которых передается казахстанцам.
Таким образом, размеры выплат при травме на работе зависят от наличия договора страхования у работодателя и зарплаты казахстанцев, указанных в трудовом договоре.