Около 70 млн долларов в год теряют банки из-за мошенников в Казахстане

Обычно действия финансовых мошенников направлены на хищение денег физических лиц. Они используют различные уловки для получения доступа к счетам и личным данным казахстанцев. Однако разбираться с последствиями приходится банкам второго уровня, которые ежегодно теряют крупные суммы из-за действий финансовых аферистов.
Эксперты международного холдинга в сфере информационных технологий IBA Group рассказали редакции NUR.KZ, что современные мошенники — это организованные киберпреступные группы. Для борьбы с ними применяются многоуровневые системы защиты, которые необходимо постоянно поддерживать и обновлять.
В Казахстане ежегодно фиксируют десятки тысяч инцидентов информационной безопасности. Финансовые учреждения в мире тратят от 6% до 14% ИТ-бюджета на кибербезопасность. Отечественные банки близки к верхней границе и относятся к сектору BFSI — одному из крупнейших потребителей кибербезопасности.
По оценкам экспертов, общие потери казахстанских банков от мошенников достигают примерно 70 млн долларов в год. Только часть из них приходится на прямой финансовый вред. Миллионы долларов уходят на поддержку антифродовых систем и расследование ложных тревог. Время, затрачиваемое на изучение инцидентов, становится главной издержкой для банков.
Казахстанский банк в среднем теряет около 3 млн долларов в год на мошенниках. Средний бюджет на информационную безопасность составляет около 1 млн долларов, из которых 25% уходит на антифрод-системы, а 12% — на искусственный интеллект. Вложения в ИИ могут изменить ситуацию, так как такие системы способны отслеживать подозрительное поведение и расследовать инциденты.
ИИ работает в 2−3 раза точнее и экономичнее, разгружая банковских работников и специалистов по кибербезопасности. Он также присутствует в предиктивной аналитике, прогнозируя вероятность мошенничества на основе исторических данных. Внедрение ИИ-систем может сократить расходы банков и снизить риски для казахстанцев.
По данным IBA Group, внедрение ИИ сокращает потери вдвое и экономит около 1,5 млн долларов. В некоторых случаях эффективность может достигать 85%, снижая расходы до 450−500 тыс. долларов. Внедрение и поддержка антифрод-системы и ИИ стоит казахстанскому банку около 370−400 тыс. долларов в год, но их работа экономит в 5 раз больше — 1,8−2 млн долларов.
По прогнозам IBA Group, в ближайшие 2−3 года почти все казахстанские банки доверят искусственному интеллекту борьбу с мошенниками. Это позволит лучше защитить казахстанцев от потери денег и сэкономить десятки миллионов долларов.