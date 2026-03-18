Около 70 млн долларов в год теряют банки из-за мошенников в Казахстане

Казахстанский банк в среднем теряет около 3 млн долларов в год на мошенниках. Средний бюджет на информационную безопасность составляет около 1 млн долларов, из которых 25% уходит на антифрод-системы, а 12% — на искусственный интеллект. Вложения в ИИ могут изменить ситуацию, так как такие системы способны отслеживать подозрительное поведение и расследовать инциденты.