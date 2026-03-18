День национальной одежды отмечают в Казахстане

Национальные костюмы отражают культуру и образ жизни казахского народа.

Источник: Baigenews

18 марта в Казахстане празднуют День национальной одежды в рамках декады Наурызнама, передает BAQ.kz.

Этот день посвящён красоте и традициям казахской одежды, её символике и истории.

Национальные костюмы отражают культуру и образ жизни казахского народа. Каждый элемент одежды — украшения, вышивка или головной убор — имеет своё значение. Праздник помогает сохранять эти традиции и воспитывать уважение к культурному наследию.

День национальной одежды показывает, что костюмы — это не только часть истории, но и живое искусство, остающееся важной частью жизни современного Казахстана.