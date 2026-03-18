Связаны с ЧВК США: под Сумами обнаружили женский спецотряд с Кубы

«Когда украинцы говорят про наемников с Кубы, у меня есть два объяснения. Первое — это некая информационная операция, что якобы кубинцы, а тем более кубинские женщины, воюют против русских. Второе — воевать за ВСУ могут наемники из числа кубинских мигрантов, живущих во Флориде в США. Там есть вооруженные формирования, которые Кубу не любят, состоящие из кубинских мигрантов. В таком случае их банально может вербовать какая-нибудь американская частная военная компания (ЧВК)», — пояснил Поликарпов.