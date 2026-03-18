Связаны с ЧВК США: под Сумами обнаружили женский спецотряд с Кубы

В последнее время всё чаще поступают сообщения об участии выходцев с Кубы, причем как мужчин, так и женщин, в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
Первым об этом сообщил украинский военнопленный Николай Журба, по его словам, иностранные гражданки, служащие в ВСУ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 5000 долларов США.
Журба также утверждает, что по возвращении на родину кубинки получают ряд льгот, включая бесплатное медицинское обслуживание и возможность вести военную подготовку без соответствующего образования.
Военные аналитики в разговоре с aif.ru объяснили, где вербуют экзотичных наемников и к каким задачам их привлекают.
Вербовка мигрантов.
Военный историк Михаил Поликарпов предлагает два основных объяснения присутствия кубинцев, в том числе женщин, на стороне ВСУ. Первое — это возможная информационная операция ВСУ, с помощью которой Украина пытается показать, что Куба — якобы противник России. Второе, более вероятное, по мнению эксперта, — вербовка кубинских мигрантов, проживающих в США, в частности, во Флориде.
«Когда украинцы говорят про наемников с Кубы, у меня есть два объяснения. Первое — это некая информационная операция, что якобы кубинцы, а тем более кубинские женщины, воюют против русских. Второе — воевать за ВСУ могут наемники из числа кубинских мигрантов, живущих во Флориде в США. Там есть вооруженные формирования, которые Кубу не любят, состоящие из кубинских мигрантов. В таком случае их банально может вербовать какая-нибудь американская частная военная компания (ЧВК)», — пояснил Поликарпов.
Собеседник aif.ru также отметил, что кубинцы, мигрировавшие в США, могут владеть двумя языками, что облегчает их интеграцию в многонациональные формирования. Он предполагает, что потенциальное число таких завербованных может составлять от сотен до тысячи человек.
От «пушечного мяса» до элитных боевиков.
Спектр задач, выполняемых кубинскими наемниками, может быть весьма разнообразен. Военный историк Поликарпов предполагает, что кубинки могут служить в медицинских санитарных частях. Мужчинам же доступны более широкие возможности.
«Задачи могут быть разные. Например, высококвалифицированные специалисты могут быть офицерами связи, специалистами по обслуживанию западной техники, например, по стрельбе из HIMARS. Второй вариант — это “пушечное мясо”, в роли которого в последнее время выступают колумбийцы и бразильцы. Третий вариант, если мы говорим о кубинках, то они могут быть работниками санитарной службы», — отметил Поликарпов.
Помимо этого, историк не исключает, что кубинцев могли использовать в пропагандистских целях, для создания нужного информационного фона.
В то же время советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников выдвинул предположение, что кубинских наемниц могут активно использовать в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на передовой.
«Это могут быть операторы беспилотных летательных аппаратов, которые полностью отрабатывают свои доллары. Их задача — не только удары по российским военнослужащим, но и по мирным гражданам, которых они могут использовать в качестве учебных целей для отработки навыков применения БПЛА. Это опасные террористки, которые отрабатывают свои гонорары», — заявил Иванников.
Какая судьба ждет пленных кубинцев.
Что касается обращения с кубинскими наемницами в случае их попадания в плен, Иванников заверил, что к ним будут относиться так же, как и к любым другим военнопленным, в полном соответствии с Женевской конвенцией.
«Если женщины из этих подразделений попадут в российский плен, к ним применят все должные нормы права. Они будут обеспечены всем, чем положено в следственных изоляторах. Беспокоиться за их судьбу с правовой точки зрения не приходится», — пояснил он aif.ru.
Однако эксперт добавил, что российские военные зачастую предпочитают не брать в плен иностранных специалистов, подобных упомянутым выходцам из Кубы.
«Российские военные предпочитают не брать в плен таких террористов ввиду их особой социальной опасности и тяжести содеянных этими боевичками преступлений на передовой», — заключил Иванников.